Пранкеры Вован и Лексус заявили, что западные разведки считают их угрозой нацбезопасности

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Разведки ряда западных стран, в том числе британская, немецкая и эстонская, определяют российских пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. – Прим. ред.) как "представляющих угрозу национальной безопасности". Об этом сами Кузнецов и Столяров рассказали РИА Новости.

По их словам, в открытых докладах спецслужб госчиновникам и официальным лицам рекомендуют соблюдать бдительность при телефонных разговорах.

"Но разве это что-то даст, оградит их?" – отметили пранкеры.

При этом сами Вован и Лексус не считают себя постоянной опасностью для Запада, поскольку их работа является достаточно редкой и "штучной". Несмотря на это, их время от времени "пытаются напугать".

Ранее они рассказали, что дважды разыграли экс-президента Польши Анджея Дуду. Самым запоминающимся оказался второй случай: пранкеры представились французским президентом Эммануэлем Макроном, и в ходе разговора Дуда был откровенен и "лепетал", что боится прямой конфронтации с Россией.

