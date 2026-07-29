Лавров заявил, что его свитер "СССР" популярен из-за ностальгии по этому государству

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Свитер с надписью "СССР" популярен из-за волны ностальгии по этому государству. Об этом заявил ТАСС глава МИД России Сергей Лавров, говоря об одежде, в которой он появился во время саммита на Аляске в 2025 году.

"Кстати, после Аляски, где я появился в свитере "СССР", звонили моим помощникам, благодарили. Говорили, что готовы навязать этих свитеров для моих друзей", – рассказал министр.

Комментируя тему ностальгии по СССР, Лавров отметил, что народ хочет чувства причастности к тому, что предки делали в прошлом. Он добавил, что те, кто надевает подобный свитер, испытывают это ощущение. По его словам, это касается даже тех, кто не жил в Советском Союзе, но часто слышал истории о нем от бабушек и дедушек.

Лавров напомнил слова Владимира Путина, который утверждал, что у того, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, а у того, кто хочет его возвратить, нет головы.

Ранее флаг Советского Союза, который был на борту корабля "Аполлон-11" во время первой высадки человека на Луну в 1969 году, продали на аукционе Sotheby's за 80 тысяч долларов (примерно 6,2 миллиона рублей). Речь идет о полотне размером примерно 10 на 15 сантиметров.