Трамп заявил о планах США вновь нанести мощные удары по Ирану

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовят новые мощные удары по Ирану, однако одновременно с этим выясняют возможность достижения договоренности с Тегераном. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары", – сказал Трамп, отвечая на вопросы прессы.

Ранее США нанесли ракетный удар по городу Пираншахр в иранской провинции Западный Азербайджан. Ракета попала в один из нежилых районов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Трамп также пригрозил, что американские военные могут уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном.