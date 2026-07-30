Химик Дорохов: постоянно включенный фумигатор может навредить нервной системе

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Постоянно работающий фумигатор может привести к регулярному поступлению инсектицида в воздух и негативно повлиять на нервную систему человека. Об этом "Газете.ру" рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, в основе работы таких приборов лежат синтетические пиретроиды, которые поражают нервную систему насекомых. При длительном использовании фумигатора концентрация вещества в воздухе может повышаться, особенно в небольшой непроветриваемой спальне.

Наиболее уязвимы дети, люди с астмой и аллергией. Воздействие инсектицида может вызвать кашель, раздражение слизистых, головную боль и тошноту, а при систематическом использовании, по словам Дорохова, возможно нарушение работы центральной нервной системы.

Также опасны фумигаторы для домашних животных. Кошки, птицы и мелкие грызуны особенно чувствительны к инсектицидам. У них длительное воздействие таких веществ может привести к вялости, нарушению координации, слюнотечению и рвоте. Некоторые соединения, в частности перметрин, токсичны для кошек даже в небольших дозах.

Если отказаться от фумигатора невозможно, эксперт рекомендует включать его за 30–60 минут до сна, размещать не ближе метра от кровати, а затем отключать и проветривать помещение.

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