Свыше 41 тысячи 9-классников зачислены на бюджетные места в колледжи Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 41 тысячи 9-классников зачислены на бюджетные места в колледжи Москвы. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. Чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления.

Теперь поступающие заранее определяют пять приоритетных специальностей, и 85% ребят попали именно на те направления, которые указали первыми, отметила Ракова.

Самыми популярными у абитуриентов в 2026 году стали направления креативной индустрии, на втором месте – IТ. Впервые в пятерку лидеров вошли строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспортную отрасль и медицину.

"Выбор ребят совпадает с запросами рынка труда – именно в этих отраслях особенно нуждаются в высококвалифицированных кадрах", – подчеркнула Ракова.

На креативные специальности поступили почти 6 тысяч человек. Количество зачисленных на транспортные направления выросло с 3,6 тысячи в 2025 году до 4,3 тысячи в 2026-м. На промышленные специальности – с 3,4 до 4,2 тысячи, на строительные – с 3,2 до 4,1 тысячи.

При этом приемная кампания продолжается. Если московские 9-классники, окончившие школу в 2026 году, захотят поступить в колледж в течение лета, им гарантируют бюджетное место.

Для выпускников 11-х классов и абитуриентов из других регионов конкурс на выделенные места достаточно высокий. Они могут подать документы на портале mos.ru до 15 августа, а для специальностей с дополнительными испытаниями – до 10 августа.

Проконсультироваться по поступлению можно по номеру Центра информационной поддержки колледжей Москвы +7 (495) 568-00-88.

Ранее Минобрнауки предложило разработать новую цифровую платформу "Университеты", которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2028 года.

Однако в Госдуме полный перевод в онлайн-формат назвали некомфортным. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что возможность подачи документов очно и по почте следует обязательно сохранить. Это необходимо в условиях перебоев с интернетом и электричеством.