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24 июля, 12:25

Общество

В ГД назвали перевод поступления в вузы полностью в онлайн-формат некомфортным

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Полный перевод поступления в вузы России в онлайн-формат в сегодняшних реалиях был бы некомфортен для граждан. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Минобрнауки ранее предложило разработать новую цифровую платформу "Университеты", которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.

"Это безусловно удобно. Портал, где все абитуриенты могут посмотреть возможности вузов, агитационные материалы, баллы за прошлые и позапрошлые годы, статистические данные, то есть сделать единый источник информации по всем учебным заведениям, это очень хорошо", – оценил идею Свинцов.

Однако, по словам депутата, возможность подачи документов очно и по почте нужно обязательно сохранять. Это необходимо в условиях регулярных перебоев с интернетом, а в некоторых регионах – и с электричеством.

Свинцов указал, что в таких обстоятельствах многие заявки могут зависнуть или вовсе не зарегистрироваться. По его мнению, это обидит абитуриентов, которые не смогут подать документы.

Между тем на сегодняшний день у абитуриентов колледжей есть возможность подачи заявления через портал "Госуслуги". В этом году услугой воспользовались уже более миллиона раз. Больше всего заявлений подано в колледжи Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, Свердловской области и Краснодарского края.

Выпускники колледжей получили возможность поступать в вузы без результатов ЕГЭ

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