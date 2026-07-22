Более 34 тыс заявлений подано на поступление в столичные школы искусств

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 34 тысяч заявлений подано в столичные школы искусств, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

Уточняется, что количество заявлений, поданных в ходе основной приемной кампании, превышает показатель 2025 года – около 31 тысячи заявлений. Для тех, кто не успел, открыт дополнительный набор, который продлится до 25 августа. Ребята смогут выбрать музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление.

После подачи заявлений с 1 по 15 сентября пройдут творческие испытания. Комиссия оценит способности ребенка и порекомендует предпрофессиональную или общеразвивающую программу. Например, в музыкальных школах проверят слух, чувство ритма и память. Результаты дополнительного набора опубликуют 16 сентября.

В целом в столице работает 151 творческое образовательное учреждение для детей, где доступно более 40 направлений обучения. Параллельно в школах искусств продолжается модернизация.

К 1 сентября после ремонта откроется детская школа искусств в Московском. В трехэтажном здании площадью более 8 тысяч квадратных метров оборудованы учебные кабинеты, выставочное пространство, библиотека, два концертных зала на 87 и 547 мест, студия звукозаписи. Учебные зоны отделены от культурно-массовых, что позволяет проводить концерты и мастер-классы во время занятий.

В других школах также ведутся работы: в музыкальной школе имени А. П. Бородина в Текстильщиках ремонтируют фасад, в школе имени М. Л. Таривердиева в Очаково-Матвеевском – кровлю и помещения, в школе искусств "Исток" в Чертанове Северном обновляют паркет и систему отопления.

В школе имени К. В. Молчанова в Ховрине устанавливают противопожарные двери, а в Академии джаза меняют двери. Реставрация в школах имени В. И. Мурадели и имени В. А. Серова, расположенных в объекте культурного наследия, завершится в третьем квартале 2026 года.

С начала 2026 года в школы поступило около 200 музыкальных инструментов, сказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. В их число входят рояли, арфы, кларнеты, саксофоны, литавры и другие. В Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке появились фагот и кларнет, в школе имени В. Я. Шебалина – две арфы.

В детской музыкальной школе № 66 закупили цифровое пианино, саксофоны и ударные установки. В Троицкой школе искусств имени М. И. Глинки до конца года установят 21 ударный инструмент, 12 компьютеров и шесть интерактивных панелей. Кроме того, школы оснащают VR-очками, профессиональными фотоаппаратами и системами для 3D-анимации.

В системе творческого образования Москвы работают более 7,2 тысячи педагогов, среди которых народные артисты и лауреаты конкурсов. В 2025 году ученики школ искусств приняли участие в около 15 тысячах мероприятий – концертах, выставках, мастер-классах. В них участвовали более 55 тысяч ребят.

Обучение по предпрофессиональным программам длится от 5 до 8 лет, занятия проходят до 14 часов в неделю. По окончании выдается свидетельство, позволяющее продолжить образование в колледже или вузе.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Московском дворце пионеров, которому в июне исполнилось 90 лет, обучаются больше 56 тысяч детей по более чем 1,5 тысячи программ. Дворец пионеров является частью образовательного комплекса "Воробьевы горы". На его территории находятся 14 профильных центров, в том числе театральные и концертные залы, обсерватория, планетарий, зимний и ботанический сады, спортивные объекты, выставочные пространства, музейные площадки.

