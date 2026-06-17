Сергей Собянин: здание музыкальной школы имени Кабалевского будет обновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы приняли решение о масштабной реконструкции здания детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что специалисты обследовали здание и выявили множество дефектов, после чего его признали аварийным. На стенах можно видеть трещины и разрушения.

После обновления площадь объекта увеличится, а его внешний вид будет современнее. Так оно лучше впишется в городскую архитектуру. Кроме того, предстоит усилить фундамент с применением JET-свай – это технология струйной цементации.

Собянин отметил, что также в здании заменят стекла, а его фасад сделают более акцентным благодаря алюминиевым панелям медного оттенка и облицовке серым гранитом.

После ремонта в музыкальной школе будут обучаться 347 учеников. Они смогут заниматься музыкой, хореографией и даже рисованием. На четвертом этаже здания обустроят студию звукозаписи и художественную студию, а также класс декоративного искусства и музей имени композитора, пианиста, дирижера и педагога Кабалевского, в честь которого названо учебное заведение. В подземном уровне также сделают гардероб.

Ремонтные работы должны завершиться в 2027 году.

Ранее Собянин сообщал, что на востоке столицы обновляют 11 образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа". На данный момент завершаются работы по устройству новых инженерных коммуникаций. Полностью заменить необходимо было системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.