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08 августа, 21:52

Спорт

Егор Громадский завоевал золото чемпионата Европы по современному пятиборью

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский пятиборец Егор Громадский стал победителем чемпионата Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.

Громадский набрал 1 606 очков. На втором месте оказался спортсмен из Венгрии Ботонд Тамаш с результатом 1 599 очков. Бронзу взял итальянец Джорджио Малан – 1 592 очка.

Ранее россиянин Руслан Терновой занял первое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. За 6 попыток он заработал 524,20 балла.

До этого российские синхронистки завоевали первые золотые медали на чемпионате Европы в Париже, выиграв произвольную программу. На их счету 285,0346 балла. Второе место заняли испанки, а третье – итальянки.

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