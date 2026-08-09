Собянин: три БПЛА уничтожены системой ПВО на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, вечером в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

В настоящее время специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов дронов.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще трех БПЛА. Они также направлялись в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.

