09 августа, 18:53Мэр Москвы
Собянин: три БПЛА уничтожены системой ПВО на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, вечером в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
В настоящее время специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов дронов.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще трех БПЛА. Они также направлялись в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.