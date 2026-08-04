Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Ленинградскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью во время ночной атаки 4 августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Дрозденко отметил, что в информация о ЧП уточняется.

До этого губернатор сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА были зафиксированы повреждения складской инфраструктуры возле населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе.

Также один человек погиб в результате атаки дронов на автомобиль под Белгородом. Еще два человека получили ранения. Они были госпитализированы.