Пять человек погибли при атаке БПЛА на Московскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек погибли, еще шесть пострадали при атаке БПЛА на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в МАХ.

"Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область", – написал он.

Воробьев уточнил, что основные последствия выявлены в округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания беспилотника произошло несколько возгораний. Наиболее крупное зафиксировано на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте задействованы пожарные и оперативные службы.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Произошедшее из-за этого возгорание ликвидировано. Там обошлось без пострадавших.

"Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах", – указал губернатор.

Он добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

В связи с попыткой атаки БПЛА аэропорт Домодедово изменил режим работы на фоне временных ограничений в воздушном пространстве. Прием и отправка воздушных судов осуществляются только после одобрения уполномоченных органов. Пассажиров заранее предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки.

