11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Иркутской области

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11 человек, в том числе 11-летний ребенок, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и самосвалом в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке в Центральном районе города произошло столкновение автобуса ПАЗ и самосвала Shacman.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Другие подробности ДТП устанавливаются.

Ранее три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Дагестане. Из-за ДТП один из автомобилей загорелся. К тушению пожара были привлечены 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС.