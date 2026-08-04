Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 03:42

Общество

В РФ запатентовали способ борьбы с COVID-19 в легких с помощью препарата от алкоголизма

Фото: depositphotos/franckito

Ученые центра вирусологии "Вектор" запатентовали новый способ борьбы с коронавирусом в легких с помощью дисульфирама – препарата, традиционно применяемого для лечения алкогольной зависимости. Как выяснил ТАСС, разработка предполагает прямую доставку лекарства в дыхательные пути.

В основе метода лежит водорастворимый метаболит дисульфирама, который подавляет SARS-CoV-2 непосредственно в тканях. Ранее, как отмечают авторы, эффективность против вируса не проверялась, а четкие параметры аэрозоля и дозировки не задавались.

Теперь же специалисты предложили ингаляционную форму: водный раствор с точно подобранной концентрацией и размером частиц доставляется в легкие и носовую полость, что позволяет снизить вирусную нагрузку.

Эффективность подтвердили испытания на культуре клеток и сирийских хомячках. Животных заражали, лечили новым методом и оставляли контрольную группу. Образцы тканей легких и носовых ходов показали значительное снижение вирусной нагрузки у получавших терапию.

Авторы патента подчеркивают, что ингаляционная форма минует системный метаболизм и не требует токсичных растворителей, а сама технология легко воспроизводима как в стационаре, так и амбулаторно.

Ранее в ВОЗ заявили о возможности новой пандемии из-за участившихся вспышек инфекций. При этом такие вспышки не только увеличиваются, но и приобретают все более разрушительный характер, оказывая негативное влияние на системы здравоохранения.

Читайте также


медицинаобщество

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика