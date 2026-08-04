В РФ запатентовали способ борьбы с COVID-19 в легких с помощью препарата от алкоголизма

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Ученые центра вирусологии "Вектор" запатентовали новый способ борьбы с коронавирусом в легких с помощью дисульфирама – препарата, традиционно применяемого для лечения алкогольной зависимости. Как выяснил ТАСС, разработка предполагает прямую доставку лекарства в дыхательные пути.

В основе метода лежит водорастворимый метаболит дисульфирама, который подавляет SARS-CoV-2 непосредственно в тканях. Ранее, как отмечают авторы, эффективность против вируса не проверялась, а четкие параметры аэрозоля и дозировки не задавались.

Теперь же специалисты предложили ингаляционную форму: водный раствор с точно подобранной концентрацией и размером частиц доставляется в легкие и носовую полость, что позволяет снизить вирусную нагрузку.

Эффективность подтвердили испытания на культуре клеток и сирийских хомячках. Животных заражали, лечили новым методом и оставляли контрольную группу. Образцы тканей легких и носовых ходов показали значительное снижение вирусной нагрузки у получавших терапию.

Авторы патента подчеркивают, что ингаляционная форма минует системный метаболизм и не требует токсичных растворителей, а сама технология легко воспроизводима как в стационаре, так и амбулаторно.

Ранее в ВОЗ заявили о возможности новой пандемии из-за участившихся вспышек инфекций. При этом такие вспышки не только увеличиваются, но и приобретают все более разрушительный характер, оказывая негативное влияние на системы здравоохранения.