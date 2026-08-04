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00:28

Транспорт

Россия и Мексика обсуждают возобновление прямых рейсов

Фото: depositphotos/Feverpitch

Посольство Мексики в России изучает возможности восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей дипмиссии.

Дипломаты уже провели серию консультаций с представителями органов власти, туристического бизнеса, авиакомпаний и туроператоров для проработки различных вариантов.

По информации посольства, главная цель обсуждений – упростить поездки для туристов. При этом в дипмиссии пояснили, что техническая сторона вопроса требует создания коммерчески устойчивой модели перевозок, а также получения необходимых разрешений от авиационных властей.

Однако переговоры на этом уровне пока не начинались. Тем не менее диалог между сторонами продолжается, и взаимный интерес к развитию туризма усиливается.

Также издание со ссылкой на Российский союз туриндустрии отмечает, что даже в отсутствие прямых рейсов Мексику ежемесячно посещают до пяти тысяч российских туристов.

Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways с 4 августа возобновит прямые рейсы между Багдадом и Москвой после пятимесячного перерыва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по субботам и вторникам.

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