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03 августа, 20:05

Политика

Российский дипломат изложил в МИД Швеции позицию РФ в связи с ударами ВСУ

Фото: 123RF.com/maryskovpen

Временный поверенный в делах России был вызван в МИД Швеции, где изложил официальную позицию Москвы в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Стокгольме.

Как уточнили в дипмиссии, шведская сторона осуществила демарш в связи с ударами Вооруженных сил России по территории Украины. В ответ российский дипломат не только изложил официальную позицию Москвы, но и особо акцентировал внимание на непрекращающиеся нападения киевского режима на Запорожскую АЭС.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что оружие с Украины оказалось у преступных группировок в странах Европы. По его словам, это усугубляет криминогенную атмосферу в государствах.

По данным СМИ, только с начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены более 780 тысяч единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.

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