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"Коалиция желающих" постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Журналисты отмечают, что с уходом экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году существуют опасения по поводу "вакуума лидерства".

Роль лидера коалиции в будущем может взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц, однако политическая обстановка внутри его страны остается напряженной, говорится в статье.

Автор материала считает, что сохранить коалицию возможно в случае, если действующий премьер-министр Великобритании Энди Бернэм возьмет на себя роль ее лидера.

В "коалицию желающих", которая поддерживает Украину и выступает за давление на РФ, входят 30 стран. Ее инициаторами являются Великобритания и Франция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны. По его словам, ее участники заблуждаются в том, что могут нанести России стратегическое поражение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала неприемлемым размещение контингентов "коалиции желающих" на Украине. Она подчеркнула, что такие действия будут расцениваться как иностранная интервенция и прямая угроза безопасности России.