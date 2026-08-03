Два человека госпитализированы после обрушения здания в Сиднее

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Два человека пострадали в результате обрушения здания в Сиднее, их доставили в больницу. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

По данным журналистов, утром 3 августа рухнула крыша строения, а одна из стен упала на припаркованные рядом автомобили. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее два человека погибли, еще 13 пострадали из-за обрушения здания в западном индийском штате Раджастхан. Среди погибших числится инспектор полиции. Он пытался спасти людей в момент ЧП.

Еще один инцидент случился в Каире, где два магазина обрушились из-за обвала грунта перед АЗС. Обрушение горной породы произошло вблизи заправочной станции Mobil в районе Эт-Тагаммоа. ЧП спровоцировало образование 15-метровой воронки.