Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 08:14

Политика

Российские военные поразили четыре сухогруза в Черном море и порту Николаев

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотными летательными аппаратами в течение ночи. Целями стали четыре сухогрузных судна.

Три из них были выведены из строя в акватории Черного моря при транспортировке военных грузов, четвертое судно, задействованное в логистике для нужд ВСУ, было поражено непосредственно в порту Николаев.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над российскими регионами. В общей сложности вражеские дроны были уничтожены над территорией ряда субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Кроме того, в селе Принцевка Белгородской области в результате удара украинского беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка. Медики пытались спасти ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также пострадали еще две девочки – 7 и 9 лет.

Читайте также


политика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика