Российские военные поразили четыре сухогруза в Черном море и порту Николаев

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотными летательными аппаратами в течение ночи. Целями стали четыре сухогрузных судна.

Три из них были выведены из строя в акватории Черного моря при транспортировке военных грузов, четвертое судно, задействованное в логистике для нужд ВСУ, было поражено непосредственно в порту Николаев.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над российскими регионами. В общей сложности вражеские дроны были уничтожены над территорией ряда субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Кроме того, в селе Принцевка Белгородской области в результате удара украинского беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка. Медики пытались спасти ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также пострадали еще две девочки – 7 и 9 лет.