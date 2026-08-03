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03 августа, 15:20

Транспорт

РЖД запустили сервис по доставке багажа от "Сапсана" по Москве

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

РЖД ввели новую услугу, благодаря которой пассажиры могут заказать доставку багажа от "Сапсана" до любой точки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Курьер встретит вас у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу. А вы сможете продолжить поездку налегке – без чемоданов в руках и лишних забот", – говорится в сообщении.

Стоимость доставки ручной клади составляет 490 рублей, классического и негабаритного багажа – 990.

Для получения услуги необходимо оформить заявку в приложении "РЖД Медиа", указать адрес и удобное время доставки и передать багаж курьеру у вагона.

В РЖД подчеркнули, что багаж застрахован, а курьеры и маршрут доставки отслеживаются.

Ранее Минтранс России утвердил поправки в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.

Новые правила перевозки багажа и животных в такси начнут действовать с сентября

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