Собянин: на Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В первой половине 2026 года Москва заключила более 200 тысяч контрактов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, на столицу приходится почти 14% от общего объема закупок России – это каждый седьмой рубль в системе госзакупок. Цифровые сервисы позволяют предпринимателям из всех регионов участвовать в столичных торгах.

В 2026 году каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из других регионов – всего 73 тысячи сделок. Самыми активными поставщиками, помимо Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край.

Чаще всего столица закупала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.

Ранее сообщалось, что пользователи портала поставщиков заключили свыше 48 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота за первое полугодие 2026 года.

В целом госзаказчики сэкономили 2,4 миллиарда рублей. Торговый бот позволяет одновременно участвовать в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме.