Более 48 тысяч контрактов за полгода заключили на портале поставщиков с торговым ботом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 48 тысяч контрактов заключили пользователи портала поставщиков по итогам котировочных сессий с применением торгового бота за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, благодаря снижению начальной цены таких закупок госзаказчики сэкономили 2,4 миллиарда рублей. Торговый бот в том числе позволяет предпринимателям одновременно участвовать в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме. За январь – июнь с его помощью на портале заключили 48,2 тысячи контрактов, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

При подключении бота поставщик заранее указывает минимальную стоимость контракта. Во время мини-аукциона программа автоматически делает ставки до тех пор, пока цена не достигнет заданного значения.

Торговый бот работает на портале поставщиков с 2022 года. В первые 6 месяцев 2026 года чаще всего им пользовались предприниматели из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. На поставщиков из этих регионов пришлось 35,9 тысячи сделок, или 74% от общего числа.

Ранее в каталог стандартных товарных единиц портала поставщиков добавили новые решения для упрощения работы пользователей. Теперь можно создавать карточку сразу для группы однотипных товаров, а в интерфейсе появились функции просмотра истории цен за три года и автоматического приглашения поставщиков обновлять устаревшие предложения.