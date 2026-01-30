Москва заключила с поставщиками из регионов свыше трети контрактов в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Число контрактов между столичными заказчиками и предпринимателями из других регионов РФ в 2025 году составило более трети от общего числа заключенных договоров. Об этом заявила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В 2025 году столица заключила с региональными предпринимателями 122,3 тысячи контрактов – это 35% от общего количества сделок, осуществленных городом", – передает ее слова портал мэра и правительства города.

Она объяснила, что система закупок позволяет заказчикам получать качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнесу расширять географию продаж. Наибольшим спросом пользовались медицинские изделия и лекарства, услуги по техническому обслуживанию оборудования, ремонту, охране, обеспечению пожарной безопасности и медицинские услуги. На все эти категории пришлось 35 тысяч контрактов, или около 30% от всех сделок Москвы и регионов.

"Активнее всего столица работала с Московской, Свердловской, Рязанской и Нижегородской областями, Санкт-Петербургом. Общий объем контрактов Москвы с регионами в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2024-м и достиг 538 миллиардов рублей", – резюмировала Багреева.

Кроме того, около 64% от всего объема межрегиональных контрактов Москва заключила на портале поставщиков. Количество таких соглашений достигло 77,9 тысячи, что на 42% больше аналогичного показателя 2024 года. Общая сумма контрактов достигла 24,2 миллиарда рублей, добавил руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Лидерами по числу сделок на платформе стали товары строительного, хозяйственного, медицинского, информационно-технологического назначения, а также обслуживание, техническое содержание и текущий ремонт", – объяснил он.

При этом столичный портал поставщиков постоянно совершенствуется, на нем появляются новые функции. По данным департамента информационных технологий, бот автоматических ставок позволяет поставщикам участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях.

В это же время при помощи сервиса краткого содержания с искусственным интеллектом предприниматели могут быстрее изучить документацию и оперативно узнать условия и детали договора. Также участникам доступна функция совместных закупок, чтобы заказчики из одного региона могли объединиться для покупки идентичных товаров по более выгодным ценам.

Ранее стало известно, что в 2025 году столичные заказчики сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках принимали участие не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Он способствует снижению начальных максимальных цен в ходе торгов. При этом экономия в закупках достигается с помощью экспертизы начальных максимальных цен контрактов.

