Движение временно закрывали на ряде участков МКАД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение временно закрывали на некоторых участках МКАД, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения затронули внешнюю сторону магистрали в районе Рублевского шоссе, а также съезды с Можайского шоссе, проспекта Генерала Дорохова, Озерной улицы и Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД. В настоящее время движение открыто.

Между тем ограничения действуют в районе улицы Милашенкова. Они будут актуальны до 22 марта. Их ввели в связи с проведением строительных работ. На участке бокового проезда улицы Милашенкова – в районе дома 18а – для автомобилистов недоступна одна полоса.

Кроме того, движение транспорта ограничено в Академическом проезде до 20 марта из-за прокладывания инженерных сетей.