06 февраля, 18:05

Общество

Слово "коуч" могут добавить в российские словари

Фото: depositphotos/Meranda

Слово "коуч" могут включить в словари русского языка как государственного. Об этом газете "Коммерсант" сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

Ранее союз профессионалов в сфере развития потенциала человека направил обращение в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова "коучинг" и "коуч" в официальные российские словари. Аналогичные письма направлены в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка имени В. В. Виноградова.

Сообщество выразило опасение, что название их профессии нельзя будет использовать из-за нового закона о "русификации" публичной информации, который вступает в силу 1 марта.

Козловская, комментируя ситуацию, заявила, что слово "коуч" заимствовано из английского языка сравнительно недавно. Однако, уточнила специалист, оно уже прошло "основные этапы ассимиляции". Слово обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, популярно и имеет множество производных, которые уже зафиксированы в орфографическом академическом ресурсе "Академос".

"На мой взгляд, слово "коуч" обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари", – подчеркнула эксперт.

В газетном подкорпусе Национального корпуса русского языка есть 500 примеров со словом "коуч" или его частью, а в медиабанке "Интегрум" можно найти свыше 622 тысяч его упоминаний по более чем 100 тысячам источников.

Между тем ученые Института лингвистических исследований РАН выявили минимум 90 новых слов и словосочетаний, которые появились в русском языке в прошлом году. Среди них – "вайб-программирование", "брейнрот-персонаж", "нацмессенджер", "лабубоман", "байкшеринг" и другие.

Слово "лабубу" вошло в российские словари неологизмов

