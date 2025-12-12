Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 12:50

Общество

РАН зарегистрировала 90 новых слов в русском языке за 2025 год

Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy

Ученые Института лингвистических исследований (ИЛИ) Российской академии наук (РАН) выявили как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ИЛИ РАН Валерия Ефремова.

В числе новых слов – "вайб-программирование", "вайб-кодер", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман", "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "гиблификация", "манки-брэнчинг", "сигналгейт" и многие другие. В целом по итогам года ожидается как минимум 200 неологизмов, уверен Ефремов.

В ближайшее время, по словам ученого, в толковые словари прочно войдет слово "вайб", которое очень важно для современной культуры и обрастает множеством производных слов. Кроме того, точно войдут в лексикон слова, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями, так как они тоже глубоко проникли в жизнь людей.

Важность регистрации новых слов заключается в том, что они могут сообщать о существующей проблеме. Например, словосочетание "банковский абьюзер" описывает человека, который переводит деньги со вклада на вклад или ищет выгодные ставки в разных банках. Также люди могут узнать значения слов, с которыми встречаются в Сети. В качестве примера Ефремов привел слова "кофе-рейв" и "чатгейт", которые в других источниках почти не фигурируют.

В это же время есть такие слова, которые ранее резко появлялись в русском языке, но потом не прижились и быстро из него ушли, либо уйдут в будущем. Это слова "тамагочи", "бала-баяна" и "квадробер".

Ожидается, что ИЛИ РАН выпустит новое издание "Словаря русского языка коронавирусной эпохи" в конце года. Туда войдут свыше 7 200 новых слов и словосочетаний, которые появились в русском языке за время, прошедшее с начала пандемии коронавируса.

Ранее портал "Грамота.ру" объявил слово "зумер" главным в 2025 году. За него проголосовали 42% экспертов. На втором месте оказалось слово "выгорание", а третье заняло слово "ред-флаг". При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов, включая "промпт". По словам экспертов, слово "зумер" получило известность уже давно, однако сейчас его значение расширилось, что позволило ему стать символом молодежи.

Читайте также


общество

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика