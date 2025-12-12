РАН зарегистрировала 90 новых слов в русском языке за 2025 год

Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy

Ученые Института лингвистических исследований (ИЛИ) Российской академии наук (РАН) выявили как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ИЛИ РАН Валерия Ефремова.

В числе новых слов – "вайб-программирование", "вайб-кодер", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман", "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "гиблификация", "манки-брэнчинг", "сигналгейт" и многие другие. В целом по итогам года ожидается как минимум 200 неологизмов, уверен Ефремов.

В ближайшее время, по словам ученого, в толковые словари прочно войдет слово "вайб", которое очень важно для современной культуры и обрастает множеством производных слов. Кроме того, точно войдут в лексикон слова, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями, так как они тоже глубоко проникли в жизнь людей.

Важность регистрации новых слов заключается в том, что они могут сообщать о существующей проблеме. Например, словосочетание "банковский абьюзер" описывает человека, который переводит деньги со вклада на вклад или ищет выгодные ставки в разных банках. Также люди могут узнать значения слов, с которыми встречаются в Сети. В качестве примера Ефремов привел слова "кофе-рейв" и "чатгейт", которые в других источниках почти не фигурируют.

В это же время есть такие слова, которые ранее резко появлялись в русском языке, но потом не прижились и быстро из него ушли, либо уйдут в будущем. Это слова "тамагочи", "бала-баяна" и "квадробер".

Ожидается, что ИЛИ РАН выпустит новое издание "Словаря русского языка коронавирусной эпохи" в конце года. Туда войдут свыше 7 200 новых слов и словосочетаний, которые появились в русском языке за время, прошедшее с начала пандемии коронавируса.

Ранее портал "Грамота.ру" объявил слово "зумер" главным в 2025 году. За него проголосовали 42% экспертов. На втором месте оказалось слово "выгорание", а третье заняло слово "ред-флаг". При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов, включая "промпт". По словам экспертов, слово "зумер" получило известность уже давно, однако сейчас его значение расширилось, что позволило ему стать символом молодежи.

