Кравцов: ударение в слове "граффити" правильно ставить на второй слог

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Ударение в слове "граффити" правильно ставить на второй слог, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сославшись на "Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка России".

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех разработчиков словарей за огромную работу. Это очень важно и для юридической практики, это важно и для системы образования, для преподавания русского языка, литературы, средств массовой информации", – цитирует его Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что русский язык развивается, поэтому, например, в Орфографическом словаре теперь зафиксировано дефисное написание такого сложного слова, как "видео-конференц-связь". Также в словаре теперь уточняется написание слова "заем" и его формы, исключая вариант "займ".

Ранее филолог Мария Каленчук допустила, что в будущем ударение в слове "звонит" перейдет на первый слог. Причина этого в том, что многие глаголы на "-ить" за последние 100 лет уже сделали ударной гласной ту, что стоит не в окончании, а в основе слова.

Отдельные эксперты считают такой процесс закономерным. В частности, сейчас тоже самое происходит со словом "включит". Некоторые специалисты призвали смириться с такой судьбой слова. Но другие филологи не согласились с этим, отмечая, что так наша речь может стать очень бедной и безграмотной.

