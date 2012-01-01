Филолог Малыгина раскритиковала смену ударения в слове "звонит"

Ударение в слове "звонит" со временем изменится и будет падать на первый слог, заявляют эксперты. Почему это произойдет и как на это реагируют филологи, разбиралась Москва 24.

Ударение поскакало

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ударение в слове "звонит" перейдет на первый слог, и за этим вариантом – будущее, уверена доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук.

Причина такого скачка кроется в том, что многие глаголы на "-ить" за последние 100 лет уже сделали ударной гласной ту, что стоит не в окончании, а в основе слова.





Мария Каленчук главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Это не случайность. Что тогда делать со словами "варит", "солит", "дружит" и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове "звонит" изменение началось позже, чем в остальных.

По мнению эксперта, раз такое движение началось, то, скорее всего, оно и придет к логическому завершению.

Стерпится – слюбится?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос правильности ударения в слове "звонит" вызвал большие споры. Например, научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов не видит в изменении в ударной гласной ничего удивительного.

"Филологи говорят об этом десятилетиями. В глаголах на "-ить" процесс переноса ударения с окончания на корень в личных формах идет с XVIII века. Было "катИт", а стало "кАтит". Было "варИт", а стало "вАрит". Таких примеров сотни! Слова "дарит", "платит", "ценит", "дружит" и многие другие – все они когда-то имели ударение на "ит", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что подобный процесс сейчас продолжается со словом "включит", а значит, и глагол "звонит" тоже идет по такому же пути.

В свою очередь, директор института Федор Успенский в интервью изданию "Подъем" и вовсе призвал смириться с такой судьбой слова, ведь бороться за чистоту языка хоть и важно, но в конце концов бесполезно.



Федор Успенский директор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН С какого-то момента, как говорят психологи, надо отпустить. Но важно понять, когда этот момент наступает. Мне кажется, дело профессионалов и экспертов – держать оборону до последнего и указывать на ошибочность такого ударения, как "звОнит", например, или "знамЕние". Но эксперт должен быть адекватным и трезвым и понимать, что его схватка обречена на провал и время возьмет свое.

Среди причин изменения ударной гласной эксперт отметил живой русский язык и живую речь, которые очень подвержены таким скачкам.

"Люди, когда говорят, не держат в руках словарь ударений и не сверяются с ним", – напомнил он.

Однако доктор филологических наук Лидия Малыгина в разговоре с телеканалом Москва 24 раскритиковала мнения коллег.



Лидия Малыгина доктор филологических наук Языку как системе ничего не угрожает. А наша речь может стать очень бедной, безграмотной. Мы должны это помнить – это наша визитная карточка. Представьте, вы приходите на собеседование и говорите: "Я с Москвы", и все – ты уже не только безграмотный, ты еще и врун.

По мнению Малыгиной, речь – это некий показатель и даже социальный лифт, благодаря которому можно судить об уровне образования и происхождении.

В свою очередь, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в своем телеграм-канале назвал ситуацию легитимизацией безграмотности.

Около 90% москвичей тоже против нововведения: в ходе опроса в телеграм-канале Москвы 24 они ответили, что ставят ударение в слове "звонит" на второй слог. Всего же в опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов.