Российский книжный союз предложил Минпросвещения 40 произведений для школьных программ

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Российский книжный союз направил на рассмотрение Минпросвещения 40 произведений для школьных программ и библиотек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РКС Сергея Степашина.

"Президент РФ Владимир Путин дал поручение по комплектованию библиотек, особенно школьных. Во многих регионах они являются единственным местом доступа детей к книгам", – отметил он во время пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди авторов представленных произведений – Виктор Розов, Сергей Михалков, Константин Симонов, Валентин Катаев, Даниил Гранин, Ольга Берггольц, Юлия Друнина, Владимир Высоцкий, Валентин Пикуль, Василь Быков, Юрий Бондарев, Борис Васильев, Лев Кассиль и другие известные писатели.

Также Степашин сообщил о подготовке специального каталога "Книги памяти и Победы. От Великой Отечественной до СВО", который включит порядка 800 изданий от 60 ведущих издательств. Презентационные мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на Книжном салоне, а затем во время литературной ярмарки на Красной площади.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится книжный фестиваль "Красная площадь". Он пройдет с 4 по 7 июня.

Свои книжные новинки представят более 400 издательств со всей России. Всего запланировано более 500 мероприятий.