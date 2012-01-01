Нейропсихолог Петровская: танцы и новая работа помогают развивать интеллект

В последнее десятилетие наблюдается снижение умственных способностей у людей по всему миру, утверждают ученые. В чем причина интеллектуального провала и как поддерживать мозг в форме, разбиралась Москва 24.
Стали глупее?
Уровень интеллекта стремительно падает у людей по всему земному шару. Причем патологический процесс начался задолго до пандемии коронавируса, говорят результаты зарубежных исследований.
Согласно американскому изданию Monitoring the Future, с 2010 года школьники все чаще жалуются на проблемы с концентрацией и запоминанием информации. Такие сложности стали проявляться значительно чаще по сравнению с 1990-ми годами.
При этом результаты международных тестов Programme for International Student Assessment говорят о том, что теряют способность сосредоточиться не только подростки. В развитых странах 25% взрослых испытывают проблемы с аналитическим мышлением и не могут справиться с простейшими математическими задачами. Причем в США данный показатель еще выше – 35%.
Возникшие проблемы ученые связывают с влиянием гаджетов, интернета и соцсетей, которые стимулируют выработку в мозге дофамина (гормона, отвечающего за удовольствие, в том числе – от достижения целей) без значительных усилий. По их мнению, молодежи все больше свойственно клиповое мышление, при котором информация воспринимается фрагментарно, с помощью коротких и ярких образов, но без усиленной работы мозга.
Меньше помощи, больше дела
Невролог Рустем Гайфутдинов среди прочих факторов, влияющих на работу мозга, назвал высокий уровень комфорта, который принесли человечеству гаджеты и всемирная Сеть.
"Особенно с появлением искусственного интеллекта мы без каких-либо усилий получаем четкие ответы на все вопросы – практически без чтения и обработки информации. Вычисления мы отдали калькулятору, счет денег – банковским приложениям. Конечно, мозг расслабляется", – объяснил врач в беседе с Москвой 24.
В связи с этим невролог отметил благоприятную пользу для мозга в периодической смене места работы, где человек будет вынужден адаптироваться к новым условиям. Кроме того, положительно скажутся на развитии интеллекта регулярное чтение новой литературы, заучивание стихов и разгадывание кроссвордов.
"Браться нужно за все, что стимулирует напряжение биологических нейронных сетей. Чем сложнее и многограннее жизнь, тем более будет развит интеллект", – отметил специалист.
В свою очередь, нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24 указала на важность физической активности для мозговой деятельности.
Также нейропсихолог подчеркнула важность для работы мозга достаточного количества кислорода, а значит, регулярных прогулок. Кроме того, позитивно скажется высокая социальная активность, добавила Петровская.
"Я бы отметила и благодатное влияние интернета при правильном его использовании. Если обращаться в Сеть не за короткими роликами, а, например, для прохождения курсов, поиска логических тренажеров и игр, многообразие доступных вариантов скорее принесет пользу", – заявила нейропсихолог.
При этом нельзя перегружаться: это негативно повлияет на сон – важный фактор для четкой работы мозга, подчеркнула специалист. В связи с этим необходимо откладывать все гаджеты, выключать радио и телевизор минимум за два часа до сна, заключила Петровская.