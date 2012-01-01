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28 марта, 17:47

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Нейропсихолог Петровская: танцы и новая работа помогают развивать интеллект

"Мозг расслабляется": почему человечество стремительно глупеет

В последнее десятилетие наблюдается снижение умственных способностей у людей по всему миру, утверждают ученые. В чем причина интеллектуального провала и как поддерживать мозг в форме, разбиралась Москва 24.

Стали глупее?

Фото: 123RF/alexshutter95

Уровень интеллекта стремительно падает у людей по всему земному шару. Причем патологический процесс начался задолго до пандемии коронавируса, говорят результаты зарубежных исследований.

Согласно американскому изданию Monitoring the Future, с 2010 года школьники все чаще жалуются на проблемы с концентрацией и запоминанием информации. Такие сложности стали проявляться значительно чаще по сравнению с 1990-ми годами.

При этом результаты международных тестов Programme for International Student Assessment говорят о том, что теряют способность сосредоточиться не только подростки. В развитых странах 25% взрослых испытывают проблемы с аналитическим мышлением и не могут справиться с простейшими математическими задачами. Причем в США данный показатель еще выше – 35%.

Возникшие проблемы ученые связывают с влиянием гаджетов, интернета и соцсетей, которые стимулируют выработку в мозге дофамина (гормона, отвечающего за удовольствие, в том числе – от достижения целей) без значительных усилий. По их мнению, молодежи все больше свойственно клиповое мышление, при котором информация воспринимается фрагментарно, с помощью коротких и ярких образов, но без усиленной работы мозга.

Ранее ученые из Норвегии также зафиксировали падение интеллектуального уровня населения Европы в XXI веке. Они изучили 730 тысяч IQ-тестов, сделанных в 1990–2004 годы, и выяснили, что коэффициент интеллекта каждые шесть лет падал на полтора балла. Исследование было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Меньше помощи, больше дела

Фото: 123RF/jackf

Невролог Рустем Гайфутдинов среди прочих факторов, влияющих на работу мозга, назвал высокий уровень комфорта, который принесли человечеству гаджеты и всемирная Сеть.

"Особенно с появлением искусственного интеллекта мы без каких-либо усилий получаем четкие ответы на все вопросы – практически без чтения и обработки информации. Вычисления мы отдали калькулятору, счет денег – банковским приложениям. Конечно, мозг расслабляется", – объяснил врач в беседе с Москвой 24.

Интеллект развивается, когда мы загоняем себя в некие экстремальные ситуации – изучаем что-то новое, видим что-то непривычное, быстро принимаем решения.
Рустем Гайфутдинов
невролог

В связи с этим невролог отметил благоприятную пользу для мозга в периодической смене места работы, где человек будет вынужден адаптироваться к новым условиям. Кроме того, положительно скажутся на развитии интеллекта регулярное чтение новой литературы, заучивание стихов и разгадывание кроссвордов.

"Браться нужно за все, что стимулирует напряжение биологических нейронных сетей. Чем сложнее и многограннее жизнь, тем более будет развит интеллект", – отметил специалист.

В свою очередь, нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24 указала на важность физической активности для мозговой деятельности.

Особенно хорошо работают танцы, причем мозгу все равно, где вы будете двигаться и насколько хорошо. Главное – делать. Танцы дома спровоцируют выделение такого же количества дофамина и полезных вещей, как и на тренировке или в клубе.
Нина Петровская
нейропсихолог

Также нейропсихолог подчеркнула важность для работы мозга достаточного количества кислорода, а значит, регулярных прогулок. Кроме того, позитивно скажется высокая социальная активность, добавила Петровская.

"Я бы отметила и благодатное влияние интернета при правильном его использовании. Если обращаться в Сеть не за короткими роликами, а, например, для прохождения курсов, поиска логических тренажеров и игр, многообразие доступных вариантов скорее принесет пользу", – заявила нейропсихолог.

При этом нельзя перегружаться: это негативно повлияет на сон – важный фактор для четкой работы мозга, подчеркнула специалист. В связи с этим необходимо откладывать все гаджеты, выключать радио и телевизор минимум за два часа до сна, заключила Петровская.

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