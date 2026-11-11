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11 ноября, 01:23

Происшествия

Пассажир самолета в США сообщил о бомбе и попытался проникнуть в кабину пилотов

Фото: depositphotos/nitinut380

Экипаж самолета United Airlines, выполнявшего рейс из Нью-Джерси в Луизиану, подал сигнал о захвате воздушного судна после попытки пассажира проникнуть в кабину пилотов. Об инциденте сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, происшествие случилось поздно вечером 9 ноября. Во время полета один из пассажиров заявил, что в его рюкзаке находится бомба. После этого его переместили в хвостовую часть лайнера, где он оставался под наблюдением члена экипажа до конца рейса.

Нарушителем оказался 34-летний мужчина латиноамериканского происхождения, который почти не говорил по-английски. По информации издания, он также пытался прорваться в кабину пилотов.

Несмотря на происшествие, самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения в соответствии с расписанием. Представитель местного управления шерифа сообщил, что подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A320 выполнял рейс из Дублина в Рим, однако во время полета его маршрут изменили. Лайнер перенаправили на авиабазу Эвре в Нормандии после поступления сообщения о возможном минировании воздушного судна.

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