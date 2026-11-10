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10 ноября, 23:16

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AFP: Украина хочет получать западное финансирование для ВСУ еще десять лет

Киев требует у Запада финансировать ВСУ еще десять лет – СМИ

Фото: AP/Efrem Lukatsky

Украина рассчитывает на долгосрочную финансовую поддержку со стороны западных стран для содержания своей армии. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.

Киев намерен получать средства на эти цели как минимум в течение следующих десяти лет.

По словам собеседника агентства, финансирование необходимо для поддержания численности Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих. Такая армия, как рассчитывают в Киеве, должна быть способна отразить возможное "нападение со стороны России в будущем".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев недополучил от Вашингтона 16 миллиардов долларов обещанной помощи. По его словам, эти средства были предусмотрены прежними договоренностями, однако их выделение было остановлено. Он подчеркнул, что страна намерена добиваться получения этих денег.

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