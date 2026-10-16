Зеленский предложил ЕС содержать Украину и после 2027 года

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил Евросоюзу заранее подготовиться к финансированию Украины после 2027 года и учесть эти расходы в своем бюджете. С таким заявлением он выступил на саммите ЕС в Брюсселе, соответствующая видеозапись опубликована на странице Зеленского в соцсети Х.

"По нашему мнению, эти гарантии безопасности пока не отражены в вашем бюджете на период с 2028 года. Давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Давайте определим, как именно оборонные возможности Украины должны быть учтены в этом бюджете", – сказал украинский президент.

В своей речи он вновь заявил, что Украина "помогает гарантировать безопасность Европы". Он также отметил, что в следующем году Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро от ЕС на военные нужды.

На том же мероприятии евродипломат рассказал журналистам, что лидеры Евросоюза поддержали Зеленского и пообещали ему продолжить финансирование в рамках кредита на 90 миллиардов евро. При этом новые пакеты финансовой помощи или поставки вооружений Киеву не предлагались.