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16 октября, 16:43

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ТАСС: саммит ЕС не предложил Киеву нового финансирования или средств ПВО

Саммит ЕС не предложил Киеву нового финансирования или средств ПВО

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Саммит Евросоюза не предложил Киеву новых пакетов финансовой помощи или партий вооружений, включая средства для противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на европейского дипломата.

По словам анонимного собеседника журналистов, лидеры ЕС выразили полную поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и пообещали продолжить финансировать Украину в рамках кредита на 90 миллиардов евро, а также подтвердили важность поставок средств ПВО, БПЛА и ракет.

Однако на вопрос, были ли предложены Киеву новые источники оружия или денег, он ответил отрицательно.

Ранее в Еврокомиссии указывали, что Евросоюз способен дать Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас обеспечивают американские Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. Об этом говорилось на фоне ввода компанией SpaceX ограничений на скорость работы терминалов Starlink, используемых Вооруженными силами Украины.

При этом американский лидер Дональд Трамп также усомнился в том, как Украина распорядилась полученными от Вашингтона вооружениями и финансовой помощью при предыдущей администрации. По его утверждению, часть переданного Киеву вооружения была продана.

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