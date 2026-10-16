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16 октября, 03:51

Политика

Трамп обвинил Киев в продаже американских ракет

Фото: x.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, как Украина распорядилась полученными от Вашингтона вооружениями и финансовой помощью при предыдущей администрации. По его утверждению, часть переданного Киеву вооружения была продана. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они направлялись на Украину", – сказал Трамп.

В том же интервью он высказался о перспективах завершения конфликта и выразил уверенность, что в конечном итоге стороны смогут прийти к урегулированию.

При этом глава Белого дома усомнился в участии президента Украины Владимира Зеленского в достижении договоренностей. По мнению Трампа, он не заинтересован в этом.

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