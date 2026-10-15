Telegraph: Зеленский довел отношения с Трампом до нового кризиса

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Отношения президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Дональда Трампа находятся на крайне низком уровне. Об этом пишет газета Telegraph.

По версии издания, причиной этого стало поведение украинского лидера. Журналисты утверждают, что Зеленский "опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года".

В тот день Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, куда украинский президент приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

Ранее Трамп заявил, что Украина нуждается в другом лидере, который будет способен заключить сделку с Россией. По его словам, у Зеленского было много таких возможностей, однако он не воспользовался ни одной. Американский лидер также упрекнул Зеленского в создании проблем для всего мира.

На фоне этих заявлений украинский президент решил уехать в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом и королем Карлом III. Он отмечал, что стороны обсудят вопросы безопасности и примут решения, которые усилят Киев.