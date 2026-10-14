Зеленский отправился в Великобританию для встречи с королем и премьер-министром

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретится с премьер-министром Энди Бернемом и королем Карлом III. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят", – отметил он.

Украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя это сообщение, обратил внимание, что украинский лидер "полетел к шефам" искать защиту от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп указывал, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По данным СМИ, Белый дом угрожает Киеву остановкой программы закупок вооружения и предоставления разведывательной информации.

Позже сам Зеленский пожаловался на то, что Украина не получила от партнеров нужных ей разведывательных данных. После этого Трамп отметил, что США продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной.

