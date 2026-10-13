Трамп опроверг приостановку передачи Украине разведданных

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США продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Нет, не прекратили", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем глава Белого дома выразил уверенность, что договоренности об энергетическом перемирии сработают. Он также добавил, что Вашингтон взаимодействует с Москвой и Киевом над завершением украинского конфликта.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве. По словам журналистов, у военных не было информации о пуске ракет со стороны России. Радиолокационные средства обнаружили баллистические цели только во время удара.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не получил от партнеров разведывательных данных.