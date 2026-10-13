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13 октября, 18:54

Политика

Трамп опроверг приостановку передачи Украине разведданных

Фото: whitehouse.gov

США продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Нет, не прекратили", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем глава Белого дома выразил уверенность, что договоренности об энергетическом перемирии сработают. Он также добавил, что Вашингтон взаимодействует с Москвой и Киевом над завершением украинского конфликта.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве. По словам журналистов, у военных не было информации о пуске ракет со стороны России. Радиолокационные средства обнаружили баллистические цели только во время удара.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не получил от партнеров разведывательных данных.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

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