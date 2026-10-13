NYT: США отказали Украине в уступках после требований о прекращении атак на НПЗ

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинским представителям, что Вашингтон не намерен предлагать что-то взамен за прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, требование президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по НПЗ было передано во время переговоров в Майами. Когда один из украинских представителей спросил об уступках для Киева, переговорщики из Вашингтона ответили, что "и так многое делают для Украины".

Источники газеты добавили, что слова Кушнера и Уиткоффа присутствующие восприняли как завуалированную угрозу. В ходе беседы американские представители упомянули, что Вашингтон сейчас предоставляет Киеву разведданные, которые являются жизненно необходимыми для Вооруженных сил Украины.

Уиткофф и Кушнер 10 октября провели переговоры в Майами с представителями Украины, Европы и НАТО. Стороны обсудили деэскалацию и завершение текущего конфликта, а также продвижение усилий по достижению прочного мира.

До этого Трамп просил украинского президента остановить удары по российским НПЗ. Последний, в свою очередь, отмечал, что готов прекратить атаки на данные объекты в случае, если Россия воздержится от обстрелов украинской инфраструктуры.