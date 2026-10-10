Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:52

Политика

США обсудили с Украиной урегулирование конфликта до зимы

Фото: depositphotos/erik3804

Соединенные Штаты провели переговоры с представителями Украины, Европы и НАТО о возможных путях урегулирования конфликта до наступления зимы. Об этом сообщил в соцсети X спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Переговоры прошли в Майами. В них участвовали представители США, стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Еврокомиссии, Украины и НАТО. Стороны обсудили деэскалацию и завершение текущего конфликта, а также продвижение усилий по достижению прочного мира.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерновых), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности о безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов", – написал Уиткофф.

Отдельное внимание уделили поддержке послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая присоединение к ЕС. По словам спецпредставителя, обмен мнениями был продуктивным и помог выявить области для дальнейшего изучения перед следующим взаимодействием США с Россией.

Участники подтвердили приверженность продолжению дипломатических усилий по достижению устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для длительной стабильности и процветания.

Владимир Путин рассказал, что в ходе его недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса.

Российский лидер подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Путин четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира.

Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика