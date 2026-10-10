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Соединенные Штаты провели переговоры с представителями Украины, Европы и НАТО о возможных путях урегулирования конфликта до наступления зимы. Об этом сообщил в соцсети X спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Переговоры прошли в Майами. В них участвовали представители США, стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Еврокомиссии, Украины и НАТО. Стороны обсудили деэскалацию и завершение текущего конфликта, а также продвижение усилий по достижению прочного мира.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерновых), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности о безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов", – написал Уиткофф.

Отдельное внимание уделили поддержке послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая присоединение к ЕС. По словам спецпредставителя, обмен мнениями был продуктивным и помог выявить области для дальнейшего изучения перед следующим взаимодействием США с Россией.

Участники подтвердили приверженность продолжению дипломатических усилий по достижению устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для длительной стабильности и процветания.

Владимир Путин рассказал, что в ходе его недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса.

Российский лидер подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Путин четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира.