Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

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Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонного разговора, который состоялся вечером 9 октября. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа лидеров продолжалась полтора часа. Как отметил Ушаков, американский лидер отложил ради этого разговора заранее запланированные мероприятия.

При этом подготовка к разговору началась еще 7 октября, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о желании Трампа лично поздравить Путина с днем рождения. Тогда же Уиткофф передал российскому лидеру сердечные поздравления и наилучшие пожелания от американского президента.

"Президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном", – цитирует Ушакова РИА Новости.

В ходе беседы Трамп тепло поздравил Путина с днем рождения, высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от супруги Мелании. Российский президент, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова, а также передал слова благодарности первой леди США за ее гуманитарную деятельность и вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта.

Путин подчеркнул, что Россия ценит внимание, которое американский лидер и его команда уделяют диалогу с Москвой, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами. Стороны также выразили удовлетворение работой каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

Большое внимание в ходе беседы было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Путин подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и затягивание конфликта.

"Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив", – заявил Ушаков.

По его словам, российская армия полностью владеет инициативой и уверенно продвигается вперед. Путин четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира.

Ушаков отметил, что своими попытками сорвать выборы в России, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве и другим городам, киевский режим сорвал возможность немедленного возобновления договорного процесса.

Трамп внимательно выслушал российскую аргументацию и поручил передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая находится в Майами для контактов с американскими представителями.

В ходе беседы стороны в том числе договорились, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет в находиться контакте с аппаратом Мелании Трамп по ситуации в городе Алешки Херсонской области.

Кроме того, Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении не исчерпаны и с Тегераном можно и нужно договариваться.

Лидеры также заинтересованы принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Вопрос проведения двусторонней встречи президентов при этом конкретно не обсуждался.

Помимо этого, президенты РФ и США подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, в том числе поставку российских нефтепродуктов на мировые рынки, добавил Ушаков.

Отдельной темой разговора двух лидеров стал спорт. В частности, американский президент отметил в беседе заслуги российского хоккеиста Александра Овечкина перед мировым спортом.

Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 9 октября. Вскоре после беседы глава Белого дома рассказал о договоренности с российским лидером о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Путин подтвердил готовность РФ поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Президент России выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.