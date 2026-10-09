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09 октября, 23:54

Политика

Новак заявил, что РФ досрочно снимает ограничения на экспорт дизтоплива

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о договоренности о крупных поставках дизельного топлива из РФ в Штаты и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

"Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков", – приводит ТАСС слова Новака.

При этом вице-премьер подчеркнул, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом, несмотря на возобновление поставок за рубеж.

Новак добавил, что Россия позитивно оценивает действия США по стабилизации мирового энергорынка и восстановлению торговли энергоносителями. Москва готова к будущей координации действий, направленных на создание более предсказуемого и здорового рынка.

По словам вице-премьера, РФ готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизтоплива уже в октябре. При этом в будущем объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц.

Между тем США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Согласно документу Минфина США, разрешаются операции, которые касаются продажи, поставки, разгрузки и импорта российского дизтоплива, а также его ввода в Штаты.

Путин после разговора с Трампом подтвердил готовность РФ поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Российский лидер выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.

Президент РФ также сообщил, что во время беседы с Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса. Стороны подтвердили договоренность о продолжении личных контактов.

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