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02:13

Политика

Трамп связал рост цен на топливо с ударами ВСУ и закрытием заводов в США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на бензин в стране вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и закрытием нефтезаводов в ряде американских штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, ведь сейчас почти ежедневно добывается рекордное количество баррелей нефти, а ситуация с нефтеперерабатывающими заводами, так как украинцы наносят удары по российским заводам, а наши заводы закрывают "демократы" в "голубых" штатах, таких как Калифорния", – написал Трамп.

Позже, выступая перед журналистами, американский лидер назвал украинские удары по НПЗ в России проблемой для США, уточнив, что она касается дизельного топлива.

Ранее Трамп просил украинского президента Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ. Последний, в свою очередь, отмечал, что готов прекратить атаки на данные объекты в случае, если Россия воздержится от обстрелов украинской инфраструктуры.

Владимир Путин заявил, что Россия потеряла около 1% ВВП из-за ударов Украины по российским нефтезаводам. По словам главы государства, украинская сторона изначально заявляла целью атак нанесение ущерба российской экономике. Путин отметил, что добиться этого удалось лишь частично.

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