Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

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Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.

По данным СМИ, Трамп неоднократно просил об этом, поскольку атаки поднимают цены на дизельное топливо во всем мире. Источник отметил, что слово "дизель" в ходе беседы звучало много раз.

20 сентября Зеленский заявлял, что в телефонном разговоре с Трампом они договорились о встрече в Нью-Йорке.

Ранее президент США говорил, что Киев и Москва согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга. Зеленский указывал на готовность прекратить удары, если Россия воздержится от атак на украинские объекты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва приветствует любой призыв к Киеву остановить удары по мирной инфраструктуре.

