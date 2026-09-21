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21 сентября, 09:41

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Профессор Миршаймер: Украина превратится в недееспособную страну после конфликта

В США заявили о превращении Украины в недееспособное государство после конфликта

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина после конфликта превратится в недееспособную страну. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире на YouTube.

По его словам, Украина уже потеряла 20% собственной территории и потеряет еще какую-то часть. Она может лишиться выхода к морю, а у России будут мощные стимулы сохранять это государство недееспособным.

"Экономика Украины уже разрушена. Это катастрофа", – сказал эксперт.

При этом главными виновными в происходящем Миршаймер назвал политиков Запада. По его мнению, те, кто поощрял и поддерживал продолжение конфликта, видя в Украине "таран" против РФ, несут огромную ответственность за ее судьбу.

Ранее СМИ писали, что Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за ударов российской армии. В частности, перестали работать три крупных украинских предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях, которые выпускали 90% стали. Также простаивают производства "Метинвеста" и ArcelorMittal.

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