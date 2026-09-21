Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:40

Общество
Главная / Новости /

МВД: отметки о браке и детях в паспорт можно внести по желанию

В МВД напомнили о необязательных отметках в паспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне могут внести в паспорт до шести дополнительных отметок по желанию. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что в паспорте есть как обязательные, так и необязательные отметки. Например, к обязательным относятся сведения о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности.

При этом по желанию россияне могут внести информацию о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, полученных до этого паспортах, а также о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность за рубежом.

Кроме того, необязательные отметки могут проставляться другими органами. Медицинские организации вправе указать группу крови, а налоговые органы – запись о гражданине в едином федеральном информационном регистре, содержащем данные о населении РФ.

Ранее в МВД напомнили, что паспорт необходимо менять в 20 и 45 лет, а также при заметном изменении внешности. Вместе с тем документ меняется и при его потере, при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, а также если паспорт сильно изношен.

Читайте также


общество

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика