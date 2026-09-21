МВД: отметки о браке и детях в паспорт можно внести по желанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне могут внести в паспорт до шести дополнительных отметок по желанию. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что в паспорте есть как обязательные, так и необязательные отметки. Например, к обязательным относятся сведения о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности.

При этом по желанию россияне могут внести информацию о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, полученных до этого паспортах, а также о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность за рубежом.

Кроме того, необязательные отметки могут проставляться другими органами. Медицинские организации вправе указать группу крови, а налоговые органы – запись о гражданине в едином федеральном информационном регистре, содержащем данные о населении РФ.

Ранее в МВД напомнили, что паспорт необходимо менять в 20 и 45 лет, а также при заметном изменении внешности. Вместе с тем документ меняется и при его потере, при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, а также если паспорт сильно изношен.

