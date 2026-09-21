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21 сентября, 09:38

Политика

Захарова назвала Зеленского душевнобольным террористом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Украинский лидер Владимир Зеленский является душевнобольным террористом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, действия Украины и главы украинского государства представляют собой открытый терроризм. Захарова пояснила, что цель террористов – посеять панику и напугать людей: не захватить, не завоевать, не присвоить и не награбить, а именно напугать. Так она прокомментировала угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации.

Дипломат отметила, что история знала немало душевнобольных, которые полагали, будто их злость и ненависть заставят планету двигаться по иной орбите. Она также напомнила, что на международных конференциях не раз подчеркивали: посеять страх является одной из главных задач террористов, именно на это они делают упор.

По мнению Захаровой, Запад внушил Зеленскому, что он центральная фигура международной повестки. Это ложное ощущение, но оно было ему привито. Он решил, что может использовать мнимое положение для трансляции страха и распространения идеологии запугивания в отношении тех, кого ненавидит.

"Но Земля вращаться от этого не перестала", – резюмировала она.

Ранее Зеленский жаловался на "космический дефицит" средств у Украины. Захарова отмечала, что украинский президент попытается закрыть дефицит бюджета мобилизацией украинцев. Она предположила, что так получится избежать выполнения обязательств перед народом.

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