Суд во Владивостоке отказал в отводе судьи по делу сына бизнесмена Кана

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Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил ходатайство стороны защиты об отводе председательствующего судьи, который рассматривает уголовное дело в отношении директора компании "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана. Об этом ТАСС заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Как уточнила Оленева, судебное заседание состоялось 16 сентября. В тот же день суд огласил показания свидетеля. На заседании 17 сентября было удовлетворено ходатайство защиты о вызове для допроса дополнительных свидетелей – им направлены извещения о необходимости явиться в суд. Следующее разбирательство назначено на 28 сентября.

Александр Кан является сыном бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король". Он обвиняется в участии в преступном сообществе, организованном его отцом, уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов.

Олег Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов и уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В апреле 2024 года Олег Кан получил 17 лет колонии строгого режима по первому делу. Защита "крабового короля" планировала обжаловать приговор, однако апелляцию оставили без удовлетворения.

Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о возмещении ущерба в размере свыше 358,7 миллиарда рублей за незаконный вылов в регионе.

По делу о контрабанде прокуратура потребовала назначить предпринимателю 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 5 миллионов рублей.

При этом сторона защиты дважды заявляла о смерти бизнесмена, однако Генпрокуратура считает это инсценировкой. В связи с этим он все еще находится в розыске после отъезда из России.

