Суд приговорил "крабового короля" Олега Кана к 17 годам колонии

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Приморский краевой суд приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, которого называют "крабовым королем", к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в целях предотвращения возможного противоправного поведения Кану также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных ограничений и обязанностей. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания рыбопромышленника.

Суд также удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального вреда с учетом принципов разумности и справедливости, а также степени понесенных нравственных страданий.

По данным Генпрокуратуры РФ, Кан сейчас находится в розыске после отъезда из России в 2018 году. При этом представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В качестве доказательства он сослался на сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором в отношении бизнесмена открыто наследственное дело.

Однако Генпрокуратура считает смерть Олега Кана инсценировкой. В ведомстве отметили, что в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Кана. Бизнесмен при этом заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В апреле этого года по решению Генпрокуратуры восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси, связанные с "крабовыми королями" Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым, перешли под управление Росимущества.