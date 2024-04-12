Активы приморских рыбопромышленников переданы в собственность государства

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По решению Генпрокуратуры РФ восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси, связанные с "крабовыми королями" Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым, перешли под управление Росимущества, передает "Интерфакс".

В выписке из ЕГРЮЛ от 12 апреля говорится о компаниях "Прибой-Т", "Монерон", "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания" и "Городское эко такси". Общая стоимость всех активов составляет 21,8 миллиарда рублей.

Уточняется, что Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 миллиардов рублей.

21 марта один из исков, поданный к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", – на сумму 358,7 миллиарда рублей – был удовлетворен.

Второй иск – на 17,4 миллиарда рублей – подан к рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Его рассмотрят 17 апреля.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Кан сейчас находится в розыске после отъезда из РФ в 2018 году. При этом представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В качестве доказательства он сослался на сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором в отношении бизнесмена открыто наследственное дело.

Однако Генпрокуратура считает смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой. По его словам, в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Олега Кана. Бизнесмен при этом заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.